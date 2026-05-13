Andrew soll seinen Hund gegen Kopf getreten haben

„Andrew müssen von Zeit zu Zeit Leviten gelesen werden“

Laut Lownie soll Andrews Vater, Prinz Philip, dem Mann am Abend recht gegeben haben.

„An jenem Abend kam Prinz Philip auf ihn zu und sagte: ,Was Sie heute zu meinem Sohn gesagt haben, war absolut richtig, und Ihre Majestät (Queen Elizabeth II.) und ich stimmen Ihren Worten voll und ganz zu. Andrew müssen von Zeit zu Zeit einmal ordentlich die Leviten gelesen werden‘“, schreibt er den Berichten zufolge.