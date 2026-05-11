Könnten Sie diese Aufgaben der Mathe-Matura lösen?

Die Beispiele wurden aus dem „Teil 1“ von AHS-Prüfungen der vergangenen beiden Jahre zusammengestellt. In der Mathe-Matura wird zwischen „Teil 1“ und „Teil 2“-Aufgaben unterschieden. In „Teil 1“ findet man einfachere Aufgaben, für die es zwischen 0.5 und 1 Punkte gibt, während in „Teil 2“ anspruchsvollere Fragen gestellt werden.