Könnten Sie diese Aufgaben der Mathe-Matura lösen?

Heute rauchen wohl bei vielen Schülerinnen und Schülern die Köpfe, denn die Mathe-Matura steht an. Würden Ihre Kenntnisse ausreichen, um die Zentralmatura zu bestehen? Probieren Sie es aus!
Am Montagmorgen ist der Termin für die schriftliche Zentralmatura in Mathematik. Dabei werden verschiedene Grundkompetenzen abgefragt. Schülerinnen und Schüler sollen sich unter anderem mit Algebra und Geometrie auskennen, Funktionen ableiten können und Wahrscheinlichkeitsrechnung beherrschen.
Die „Krone“ hat ein Mathe-Quiz mit Aufgaben aus vergangenen Matura-Jahren zusammengestellt. Die Verwendung eines Taschenrechners ist bei der Matura – und daher in diesem Quiz – erlaubt. Legen Sie los! Scrollen Sie anschließend nach unten, um die Lösungen zu sehen.
Die Beispiele wurden aus dem „Teil 1“ von AHS-Prüfungen der vergangenen beiden Jahre zusammengestellt. In der Mathe-Matura wird zwischen „Teil 1“ und „Teil 2“-Aufgaben unterschieden. In „Teil 1“ findet man einfachere Aufgaben, für die es zwischen 0.5 und 1 Punkte gibt, während in „Teil 2“ anspruchsvollere Fragen gestellt werden.
Wie schwierig finden Sie die Beispiele? Was wurde bei Ihrer eigenen Mathematik-Matura abgefragt? Diskutieren Sie gerne in den Kommentaren!
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, die heuer zur Matura antreten, viel Erfolg!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.