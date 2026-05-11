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„Krone“-Quiz

Könnten Sie diese Aufgaben der Mathe-Matura lösen?

Österreich
11.05.2026 11:02
Am 11. Mai findet in Österreich die Mathematik-Matura statt.
Am 11. Mai findet in Österreich die Mathematik-Matura statt.(Bild: Krone KREATIV/Stock Adobe/matura.gv.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heute rauchen wohl bei vielen Schülerinnen und Schülern die Köpfe, denn die Mathe-Matura steht an. Würden Ihre Kenntnisse ausreichen, um die Zentralmatura zu bestehen? Probieren Sie es aus!

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Am Montagmorgen ist der Termin für die schriftliche Zentralmatura in Mathematik. Dabei werden verschiedene Grundkompetenzen abgefragt. Schülerinnen und Schüler sollen sich unter anderem mit Algebra und Geometrie auskennen, Funktionen ableiten können und Wahrscheinlichkeitsrechnung beherrschen.

Die „Krone“ hat ein Mathe-Quiz mit Aufgaben aus vergangenen Matura-Jahren zusammengestellt. Die Verwendung eines Taschenrechners ist bei der Matura – und daher in diesem Quiz – erlaubt. Legen Sie los! Scrollen Sie anschließend nach unten, um die Lösungen zu sehen.

HIER GEHT‘S LOS
Die Aufgaben
Aufgabe 1: „Zahlenmengen“
Aufgabe 1: „Zahlenmengen“(Bild: Screenshot/matura.gv.at)
Aufgabe 2: „Allgemeine Sinusfunktion“
Aufgabe 2: „Allgemeine Sinusfunktion“(Bild: Screenshot/matura.gv.at)
Aufgabe 3: „Bestimmtes Integral“
Aufgabe 3: „Bestimmtes Integral“(Bild: matura.gv.at)

Die Beispiele wurden aus dem „Teil 1“ von AHS-Prüfungen der vergangenen beiden Jahre zusammengestellt. In der Mathe-Matura wird zwischen „Teil 1“ und „Teil 2“-Aufgaben unterschieden. In „Teil 1“ findet man einfachere Aufgaben, für die es zwischen 0.5 und 1 Punkte gibt, während in „Teil 2“ anspruchsvollere Fragen gestellt werden.

ACHTUNG – SCHUMMELN VERBOTEN!
Die Lösungen
Lösung Aufgabe 1: „Zahlenmengen“
Lösung Aufgabe 1: „Zahlenmengen“(Bild: Screenshot/matura.gv.at)
Lösung Aufgabe 2: „Allgemeine Sinusfunktion“
Lösung Aufgabe 2: „Allgemeine Sinusfunktion“(Bild: Screenshot/matura.gv.at)
Lösung Aufgabe 3: „Bestimmtes Integral“
Lösung Aufgabe 3: „Bestimmtes Integral“(Bild: Screenshot/matura.gv.at)

Wie schwierig finden Sie die Beispiele? Was wurde bei Ihrer eigenen Mathematik-Matura abgefragt? Diskutieren Sie gerne in den Kommentaren! 

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Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, die heuer zur Matura antreten, viel Erfolg!

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