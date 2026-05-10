Zwischenbilanz: Löwenanteil der Matura ist vorbei

Salzburgs Maturanten – beim Werkschulheim Felbertal treten 38 Abschlussklässler an – haben den Löwenanteil der Matura schon hinter sich. Auftakt war vergangene Woche die Deutsch-Klausur. „Wir hatten zwei Textsorten zu bearbeiten, eine Erörterung und einen Leserbrief“, hat David ein gutes Gefühl. Die Zentralmatura hält er für eine faire Sache: „Somit haben alle Maturanten in Österreich die gleichen Chancen. Es ist Vergleichbarkeit da.“