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Zwischenbilanz: Löwenanteil der Matura ist vorbei

Salzburg
10.05.2026 11:30
Die Maturanten David Schlick und Paul Janos Esterhazy mit Theresa Johanna Grill und Irina ...
Die Maturanten David Schlick und Paul Janos Esterhazy mit Theresa Johanna Grill und Irina Dicklberger, 8. Klasse(Bild: Sabine Salzmann)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Halbzeit bei der schriftlichen Matura: Beim Werkschulheim Felbertal in Ebenau ziehen Abschlussklässler und der Direktor zufrieden Zwischenbilanz. Parallel wird in das Schulgelände groß investiert.

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Angespannt? „Eigentlich zu wenig“, sagt Maturant Paul selbstbewusst. „Es fühlt sich nicht wie eine besondere Abschlussprüfung, sondern wie eine lange Schularbeit an“, meint er.

Salzburgs Maturanten – beim Werkschulheim Felbertal treten 38 Abschlussklässler an – haben den Löwenanteil der Matura schon hinter sich. Auftakt war vergangene Woche die Deutsch-Klausur. „Wir hatten zwei Textsorten zu bearbeiten, eine Erörterung und einen Leserbrief“, hat David ein gutes Gefühl. Die Zentralmatura hält er für eine faire Sache: „Somit haben alle Maturanten in Österreich die gleichen Chancen. Es ist Vergleichbarkeit da.“

Direktor: „Sind Lehrer und keine Detektive!“
Jetzt fehlen noch Mathe und Fächer, die frei gewählt werden. „Der Ablauf ist reibungslos“, meint Direktor Mathias Burgstaller. Über Schummeln kann er auch in digitalen Zeiten mit Internet-Brillen und Co. nicht klagen: „Sie wissen, dass es um viel geht. Wir nehmen Hilfsmittel ab, sind aber Lehrer und keine Detektive.“

Blick in die Zukunft: Beim Werkschulheim werden für Sanierung und Aufstockung in drei Etappen 20 ...
Blick in die Zukunft: Beim Werkschulheim werden für Sanierung und Aufstockung in drei Etappen 20 Millionen Euro investiert.(Bild: Werkschulheim/Visualisierung Zuchna)

Zudem läuft parallel am Campus-Areal mit 17 Gebäuden für Klassen, Internat und Werkstätten gerade eine Großbaustelle. In drei Bauetappen werden insgesamt 20 Millionen Euro investiert: „Wir gewinnen wichtigen Platz dazu.“ Störender Baulärm hielte sich in Grenzen, meinen auch die Schüler. Es konnten Ausweichräume im Untergeschoß umfunktioniert werden. „Wir kommen ohne eine Container-Lösung aus“, ist Geschäftsführer Bernhard Reichl froh.

Die Schulform – AHS und Werkstätten mit Lehrabschluss – bleibt österreichweit einzigartig. Der Andrang ist auch für das kommende Schuljahr groß.

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Der Umbau läuft: Direktor Mathias Burgstaller (re.) und Geschäftsführer Bernhard Reichl sind mit ...
Der Umbau läuft: Direktor Mathias Burgstaller (re.) und Geschäftsführer Bernhard Reichl sind mit dem Fortschritt zufrieden.(Bild: Sabine Salzmann)

Ein „Warmlaufen“ für die Matura gibt es in den Werkstätten schon ein Jahr früher: „Die 8. Klasse hat es in sich“, berichten Irina und Theresa Johanna, beide stolz auf ihre Gesellstücke. „Ich baue einen Skiservicetisch“, erzählt Irina. Bei ihrer Schulkollegin entsteht ein Sideboard für Skateboards. Die Noten fließen in die Matura ein.

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