Schwindeln bei der Matura ist kein Kavaliersdelikt

Wer sich den Abschluss durch Täuschung erschleicht, untergräbt nicht nur die eigene Glaubwürdigkeit, sondern auch das Vertrauen in die Fairness des Systems. Bemerkenswert dabei: Die Konsequenzen sind vergleichsweise mild. Wer beim Schwindeln erwischt wird, kassiert kein „Nicht genügend“, sondern muss die Matura im betroffenen Fach zum nächsten Termin wiederholen. Eine zweite Chance also, aber auch ein Signal, das man kritisch hinterfragen darf.