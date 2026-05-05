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Auftakt für Matura:

„Deutsch macht mich weniger nervös als Mathe“

Steiermark
05.05.2026 18:00
Zufriedene Gesichter am ersten Tag der Reifeprüfung: Hann Brcic (17), Tim Malek (18) und Hannah ...
Zufriedene Gesichter am ersten Tag der Reifeprüfung: Hann Brcic (17), Tim Malek (18) und Hannah Unterweger (17) maturieren im Akademischen Gymnasium in Graz.(Bild: Krone KREATIV/Jürgen Fuchs)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Die erste Hürde ist geschafft: Für 5310 steirische Schüler startete am Dienstag die Zentralmatura mit Deutsch. Am Mittwoch ist Latein dran. Drei Maturanten sprachen mit uns über Nervosität, ihre Pläne für die Zeit danach und den Stellenwert von Latein.

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Tim Malek aus der 8A räumt seine Jausenbox weg – ein Tiramisu diente ihm in den letzten viereinhalb Stunden als Nervennahrung. Der 18-Jährige hat gerade die Deutsch-Zentralmatura am Akademischen Gymnasium in Graz geschrieben. „Es lief recht gut“, sagt Tim, der vor der Zeit die Klasse verlassen konnte. Nach der Reifeprüfung freut er sich erst einmal auf die Maturareise nach Valencia und viele Tage „im Garten“ während der langen Sommerferien.

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