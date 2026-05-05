„Deutsch macht mich weniger nervös als Mathe“

Tim Malek aus der 8A räumt seine Jausenbox weg – ein Tiramisu diente ihm in den letzten viereinhalb Stunden als Nervennahrung. Der 18-Jährige hat gerade die Deutsch-Zentralmatura am Akademischen Gymnasium in Graz geschrieben. „Es lief recht gut“, sagt Tim, der vor der Zeit die Klasse verlassen konnte. Nach der Reifeprüfung freut er sich erst einmal auf die Maturareise nach Valencia und viele Tage „im Garten“ während der langen Sommerferien.