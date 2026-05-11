Passanten suchten Fundort der Salzachsee-Leiche

Eine besonders negative Überraschung gab es dabei am Sonntag – der ausgerechnet auch der Muttertag war. Während direkt in der Umgebung des Fundortes Familien in den nahen Badesee hüpften und zahlreiche Menschen zu Fuß oder auf dem Fahrrad die Gegend erkundeten, gab es tatsächlich auch Schaulustige, die versuchten, den Ort der Bergung zu finden.