Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Salzburg-Liefering

Passanten suchten Fundort der Salzachsee-Leiche

Salzburg Newsletter
11.05.2026 10:30
(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Liebe „Krone“-Leser! Ein tragischer Leichenfund am Salzachsee in der Stadt Salzburg hat die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Dabei ist das Naturparadies im Stadtteil Liefering vor allem bei Familien, Spaziergängern und bei Anglern beliebt. Für viele unglaublich, dass es dort so etwas geben kann.

0 Kommentare

Eine besonders negative Überraschung gab es dabei am Sonntag – der ausgerechnet auch der Muttertag war. Während direkt in der Umgebung des Fundortes Familien in den nahen Badesee hüpften und zahlreiche Menschen zu Fuß oder auf dem Fahrrad die Gegend erkundeten, gab es tatsächlich auch Schaulustige, die versuchten, den Ort der Bergung zu finden. 

Genauso karg wie die Informationen der Schaulustigen, wo das nun genau passiert sein könnte, sind auch jene der Polizei zur Leiche. Seit Sonntag ist immerhin bekannt, dass es sich dabei um einen Mann aus Salzburg handeln dürfte. Weitere Details wird wohl erst die angeordnete Obduktion bringen. 

Lesen Sie auch:
Gefunden wurde die Wasserleiche am nördlichen Ufer des großen Salzachsees – im Bild auf der ...
Krone Plus Logo
Toter in Liefering
Schaulustige am Salzachsee suchten Leichenfundort
11.05.2026

Generell gilt die Gegend rund um die drei Salzachseen nicht als Verbrechens-Hotspot. Es gebe immer wieder Patrouillen, Einsätze fänden in dem Stadtteil noch am ehesten wegen Ruhestörungen statt, so die Polizei auf Anfrage. Fakt ist: Aufgrund fehlender Straßenlaternen ist es in der Nacht rund um die Seen stockdunkel … 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg Newsletter
11.05.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sandra Bullock teilte zum Muttertag eine berührende Nachricht.
Familienfotos geteilt
Bullock dankt „Mom und Omi“: „War so eine Göre“
Deutschlands Superstar Sarah Engels, Lion Ceccah und Australien Pop-Ikone Delta Goodrem 
ESC-Woche ist eröffnet
Diese Megastars ziehen alle Blicke auf sich
Kino & Streaming
„Mortal Kombat 2“-Action & Sally Field in Topform
Folge von Montag
Gut in die neue Woche starten – mit Bewegung!
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
108.856 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
103.475 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
95.311 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
939 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
911 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
866 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Salzburg Newsletter
Großer Unterschied
Warum der Sturm-Titel ein kleines Wunder wäre
Neue Umfrage
Vom „Duell“ in Graz spricht niemand mehr
Alk, Drogen, Raserei
Verantwortungslosigkeit auf steirischen Straßen
1 Jahr Leo
Der Papst hat noch an Statur gewonnen
Es gibt auch Visionen
7 Wochen bis zur Wahl: Wer in Graz bisher auffiel

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf