Passanten suchten Fundort der Salzachsee-Leiche

Liebe „Krone“-Leser! Ein tragischer Leichenfund am Salzachsee in der Stadt Salzburg hat die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Dabei ist das Naturparadies im Stadtteil Liefering vor allem bei Familien, Spaziergängern und bei Anglern beliebt. Für viele unglaublich, dass es dort so etwas geben kann.
Eine besonders negative Überraschung gab es dabei am Sonntag – der ausgerechnet auch der Muttertag war. Während direkt in der Umgebung des Fundortes Familien in den nahen Badesee hüpften und zahlreiche Menschen zu Fuß oder auf dem Fahrrad die Gegend erkundeten, gab es tatsächlich auch Schaulustige, die versuchten, den Ort der Bergung zu finden.
Genauso karg wie die Informationen der Schaulustigen, wo das nun genau passiert sein könnte, sind auch jene der Polizei zur Leiche. Seit Sonntag ist immerhin bekannt, dass es sich dabei um einen Mann aus Salzburg handeln dürfte. Weitere Details wird wohl erst die angeordnete Obduktion bringen.
Generell gilt die Gegend rund um die drei Salzachseen nicht als Verbrechens-Hotspot. Es gebe immer wieder Patrouillen, Einsätze fänden in dem Stadtteil noch am ehesten wegen Ruhestörungen statt, so die Polizei auf Anfrage. Fakt ist: Aufgrund fehlender Straßenlaternen ist es in der Nacht rund um die Seen stockdunkel …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.