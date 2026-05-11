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70 Mio.-Wechsel? Bayern denkt über Kehrtwende nach

Deutsche Bundesliga
11.05.2026 13:00
Bayern-Coach Vincent Kompany möchte Nicolas Jackson nun doch gerne behalten.
Bayern-Coach Vincent Kompany möchte Nicolas Jackson nun doch gerne behalten.(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
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Von krone Sport

Bleibt Nicolas Jackson doch beim FC Bayern? Laut Lothar Matthäus setzt sich Trainer Vincent Kompany intern für einen Verbleib des Stürmers ein.

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Wie Matthäus bei „Sky90“ erklärte, würde Kompany den Senegalesen gerne länger in München sehen. „Kompany ist von Jackson überzeugt, und er hätte ihn gerne in München gehalten. Aber er ist zu teuer“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler.

Und weiter: „Kompany hat es intern hinterlegt, dass er gerne Jackson behalten würde, aber natürlich wahrscheinlich zu einem gewissen Preis, den sein Arbeitgeber Chelsea nicht unbedingt annehmen wird.“

Jackson war vergangenen Sommer als Backup für Harry Kane zum FC Bayern gekommen und absolvierte bislang 33 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem 24-Jährigen zehn Tore und vier Vorlagen.

Bleibt Nicolas Jackson doch beim FC Bayern?
Bleibt Nicolas Jackson doch beim FC Bayern?(Bild: EPA/FILIP SINGER)

Kaufpflicht verstrichen
Ein Verbleib galt zuletzt trotzdem als nahezu ausgeschlossen. Hintergrund ist die vereinbarte Kaufpflicht, die beim Wechsel des Offensivspielers festgeschrieben wurde. Diese hätte gegriffen, sobald Jackson 40 Einsätze in der Startelf erreicht hätte. Dann wären rund 65 Millionen Euro fällig geworden. Allerdings deutete sich schon früh an, dass der Stürmer die notwendige Anzahl an Einsätzen nicht mehr erreichen würde.

Chelsea: Jackson 70 Millionen Euro „wert“
Zudem scheint Chelsea bei den finanziellen Forderungen kaum kompromissbereit zu sein. Laut einem Bericht von „The Athletic“ liegt er Marktwert von Jackson durch die Verantwortlichen der Londoner weiterhin bei rund 70 Millionen Euro.

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