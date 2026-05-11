70 Mio.-Wechsel? Bayern denkt über Kehrtwende nach

Kaufpflicht verstrichen

Ein Verbleib galt zuletzt trotzdem als nahezu ausgeschlossen. Hintergrund ist die vereinbarte Kaufpflicht, die beim Wechsel des Offensivspielers festgeschrieben wurde. Diese hätte gegriffen, sobald Jackson 40 Einsätze in der Startelf erreicht hätte. Dann wären rund 65 Millionen Euro fällig geworden. Allerdings deutete sich schon früh an, dass der Stürmer die notwendige Anzahl an Einsätzen nicht mehr erreichen würde.