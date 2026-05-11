Serieneinbrecher reiste immer mit den Öffis an

Täter wurde übermütig

„Am Schluss ist er übermütig geworden und deshalb wurde er dann auch endlich erwischt“, so Markus Kefer vom Bezirkspolizeikommando Urfahr-Umgebung. Denn in Waidhofen/Thaya stieg er in eine Garage ein und wurde vom Hausbesitzer in dessen Auto sitzend erwischt. Der Tscheche gab Fersengeld, wurde von zahlreichen Polizeistreifen verfolgt. Nach etwa 2,5 Kilometern endete die Flucht. Der Mann wurde verhaftet, in einem Baucontainer, in dem er sich verstecken wollte.