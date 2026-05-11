Serieneinbrecher reiste immer mit den Öffis an

Durchaus vorbildlich reiste ein 45-jähriger Tscheche immer mit Bus und Bahn wieder nach Ober- und Niederösterreich. Doch seine Absichten waren alles andere als vorbildlich. Der einschlägig vorbestrafte Mann räumte zahlreiche unversperrte Autos aus oder stahl sie sogar.
Im Zeitraum von September 2025 bis Februar 2026 kam es in mehreren Bezirken in Oberösterreich und in Niederösterreich zu einer Serie von Diebstählen an Wertgegenständen aus Fahrzeugen, sowie versuchte und vollendete Diebstähle von Fahrzeugen.
Autos ausgeräumt
Aus den Fahrzeugen entwendete er vor allem Bargeld, aber auch andere Gegenstände wie Zigaretten, Lebensmittel, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände. In Fällen, in denen sich die Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befanden, nahm der Täter die Fahrzeuge in Betrieb und fuhr damit davon.
Im November 2025 wurde er dabei in Amstetten von einem Polizisten außer Dienst beobachtet. Der Beamte verfolgte den Tschechen, der wehrte sich aber mit einem Pfefferspray und entkam. Im Dezember stahl der 45-Jährige in Bad Leonfelden einen Kleintransporter. Das Auto wurde wieder gefunden, der Täter nicht.
Täter wurde übermütig
„Am Schluss ist er übermütig geworden und deshalb wurde er dann auch endlich erwischt“, so Markus Kefer vom Bezirkspolizeikommando Urfahr-Umgebung. Denn in Waidhofen/Thaya stieg er in eine Garage ein und wurde vom Hausbesitzer in dessen Auto sitzend erwischt. Der Tscheche gab Fersengeld, wurde von zahlreichen Polizeistreifen verfolgt. Nach etwa 2,5 Kilometern endete die Flucht. Der Mann wurde verhaftet, in einem Baucontainer, in dem er sich verstecken wollte.
Insgesamt ist der Beschuldigte verdächtig, mindestens 25 Straftaten in Ober- und Niederösterreich begangen zu haben. Der Sachschaden liegt bei etwa 50.000 Euro, das Diebesgut hatte einen Wert von 24.000 Euro.
Und Kefer appelliert an die Bevölkerung. „Man sollte seine Fahrzeuge immer absperren, auch wenn man nur kurz verlässt oder es in der eigenen Garage steht.“ Zudem sollte man auch keine Wertgegenstände im Pkw verwahren.
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