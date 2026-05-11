Australien isoliert Passagiere drei Wochen lang

Landung auf Luftwaffenstützpunkt

Australiens Regierung hat angekündigt, dass das Flugzeug auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe zu einem Quarantänezentrum landen werde. Dort sollen die sechs Passagierinnen und Passagiere mindestens drei Wochen lang isoliert werden. Bisher zeigen sie keine Symptome. Das Zentrum war ursprünglich für die Corona-Pandemie errichtet worden. Laut dem australischen Gesundheitsminister Mark Butler muss noch entschieden werden, wie mit den ehemaligen Passagierinnen und Passagieren nach den ersten drei Wochen umgegangen werde. Andere Länder würden sie schon nach wenigen Tagen wieder entlassen, damit sie sich zu Hause isolierten. Australien reagiere jedoch „stärker“, da der lange Flug in einer relativ kleinen Maschine ein größeres Übertragungsrisiko sei.