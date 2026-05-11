Prominenter Neuzugang bei den Vienna Capitals: Die Wiener sichern sich die Dienste von Konstantin Komarek! Damit kehrt der Angreifer nach zuletzt zehn Spielzeiten in Schweden, der KHL und der Schweiz nach Österreich zurück.
Von 2012 bis 2016 absolvierte der Wiener 271 Pflichtspiele für Red Bull Salzburg. Mit den Mozartstädtern gewann er zweimal den Meistertitel der damaligen EBEL. Komarek ging zuletzt drei Spielzeiten lang für Västerås IK in der HockeyAllsvenskan aufs Eis.
Jetzt will er in Wien für Furore sorgen. Der 33-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Vienna Capitals.
„Hier hat für mich alles begonnen“
„Den Gedanken, wieder in Wien spielen zu wollen, hatte ich schon länger im Kopf. Hier hat für mich alles begonnen. Ich selbst habe als junger Bub den Caps zugeschaut und davon geträumt, hier auf dem Eis zu stehen. Der Zeitpunkt für den Wechsel nach Wien ist für meine Familie und mich genau richtig“, so Komarek.
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