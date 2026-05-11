Prominenter Neuzugang bei den Vienna Capitals

„Hier hat für mich alles begonnen“

„Den Gedanken, wieder in Wien spielen zu wollen, hatte ich schon länger im Kopf. Hier hat für mich alles begonnen. Ich selbst habe als junger Bub den Caps zugeschaut und davon geträumt, hier auf dem Eis zu stehen. Der Zeitpunkt für den Wechsel nach Wien ist für meine Familie und mich genau richtig“, so Komarek.