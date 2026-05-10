Post gibt im Streit um verlorene Briefmarken nach

Rund zwei Jahre tobte in Oberösterreich eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte. Ein 73-jähriger Briefmarken-Sammler wollte nicht hinnehmen, dass die Post den Inhalt eines verlorenen Briefes nicht ersetzen wollte. Der Pensionist ließ es auf einen Rechtsstreit ankommen – mit Erfolg.
Es ist eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte. Vor knapp zwei Jahren hatte ein Linzer Briefmarkensammler (73) wertvolle Stücke am Postweg nach Wien geschickt. Der Brief ging verloren, die Post wehrte sich zwei Jahre dagegen, für den Schaden aufzukommen – bis jetzt.
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