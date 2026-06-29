Siebenjähriger stürzte aus Fenster im Kinderzimmer

Aus dem Fenster in seinem Kinderzimmer stürzte am Sonntagabend ein Siebenjähriger in Pabneukirchen in die Tiefe. Der Bub landete auf dem Betonboden vor dem Haus und erlitt dabei schwere Verletzungen. Gemeinsam mit seiner Mama wurde er in ein Krankenhaus nach Linz geflogen.
Ein siebenjähriger Bub aus Pabneukirchen stürzte am Sonntagabend aus dem Fenster und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Med Campus IV nach Linz gebracht. Das Kind dürfte gegen 21 Uhr aus dem Fenster des Kinderzimmers im ersten Stock circa fünf Meter in die Tiefe gestürzt und dabei auf dem Betonboden vor dem Haus gelandet sein.
Die Mutter verständigte umgehend die Rettungskräfte. Der Bub wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss in Begleitung seiner Mutter mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.