Siebenjähriger stürzte aus Fenster im Kinderzimmer

Ein siebenjähriger Bub aus Pabneukirchen stürzte am Sonntagabend aus dem Fenster und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Med Campus IV nach Linz gebracht. Das Kind dürfte gegen 21 Uhr aus dem Fenster des Kinderzimmers im ersten Stock circa fünf Meter in die Tiefe gestürzt und dabei auf dem Betonboden vor dem Haus gelandet sein.