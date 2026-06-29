Schweiß, Gänsehaut und Jubel mit Mahler

Die Mühe hat sich ausgezahlt

Poschners Hemd war durchtränkt, doch kaum jemand spürte noch die Hitze in der Halle, die nun zwar gut gekühlt, aber dennoch warm genug war. Das Bruckner Orchester ließ Mahlers musikalisches Universum in jeder Sekunde lebendig werden, ließ das Publikum mitleben, leiden und lieben. Betörend hielt es in jedem Moment die Spannung. Orchester und Dirigent waren beseelt vom monumentalen Werk – und übertrugen diese Begeisterung auf das Publikum. Ein herrliches Erlebnis, Ovationen im Stehen.