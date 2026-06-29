Zwei schwer verletzte Kinder nach Frontalkollision

Ins Spital geflogen

Die 35-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Melk (NÖ) konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Frontalkollision. Im Fahrzeug der 29-Jährigen befand sich am Beifahrersitz ihr gleichaltriger Freund. Im Wagen der 35-jährigen Lenkerin befand sich ihre 11-jährige Tochter, zwei erwachsene Frauen sowie ein 13-jähriger Junge. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurden alle Unfallbeteiligten in Krankenhäuser gebracht (vier Personen in das LKH Amstetten, eine Person ins UKH Linz, zwei Personen mit dem C14 in den Med Campus).