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Wegen Sekundenschlaf

Zwei schwer verletzte Kinder nach Frontalkollision

Oberösterreich
29.06.2026 09:00
(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Gleich mehrere Verletzte – darunter zwei schwer verletzte Kinder – forderte in der Nacht auf Montag eine schwere Kollision in St. Nikola an der Donau in OÖ. Eine Slowakin war aufgrund Sekundenschlafs mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und krachte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.

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Zu einem Verkehrsunfall mit sieben verletzten Personen kam es am Sonntag gegen 0.20 Uhr auf der B3 in St. Nikola an der Donau. Eine 28-jährige Autofahrerin lenkte ihren Wagen auf der B3 in Fahrtrichtung Grein. Zur gleichen Zeit lenkte eine 35-jährige Autofahrerin ihren Pkw in die Gegenrichtung nach St. Nikola. Laut eigenen Angaben kam die 28-jährige Frau aus der Slowakei aufgrund eines Sekundenschlafs auf die andere Fahrbahnhälfte.

Ins Spital geflogen
Die 35-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Melk (NÖ) konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Frontalkollision. Im Fahrzeug der 29-Jährigen befand sich am Beifahrersitz ihr gleichaltriger Freund. Im Wagen der 35-jährigen Lenkerin befand sich ihre 11-jährige Tochter, zwei erwachsene Frauen sowie ein 13-jähriger Junge. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurden alle Unfallbeteiligten in Krankenhäuser gebracht (vier Personen in das LKH Amstetten, eine Person ins UKH Linz, zwei Personen mit dem C14 in den Med Campus).

Die Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung wurde durch die FF Grein, FF St. Nikola und FF Waldhausen mit gesamt sechs Fahrzeugen und 46 Männern durchgeführt.

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