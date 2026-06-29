Warum Bienen ein Fall für das Gericht wurden

Alles begann im Jahr 2023

Zur Vorgeschichte: Im März 2023 war im Bezirk Gmunden in mehreren Stöcken eines Imkers die Bösartige Faulbrut aufgetreten. Dabei handelt es sich um eine hochansteckende Brutkrankheit der Honigbienen, die nur Larven befällt. Um eine Ausbreitung zu verhindern, verordnete die BH Gmunden mit 30. März einen Drei-Kilometer-Sperrkreis um die betroffenen Stöcke und informierte darüber im Amtsblatt und auf der elektronischen Amtstafel.