Mopedlenkerin streifte Auto, wurde schwer verletzt

Bei einer Streifkollision zwischen einem Moped und einem Auto wurde am Montagmorgen die 15-jährige Lenkerin des Zweirads schwer verletzt. Das Mädchen kam mit der Rettung ins Spital nach Rohrbach, die Autolenkerin blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.