Mopedlenkerin streifte Auto, wurde schwer verletzt

Bei einer Streifkollision zwischen einem Moped und einem Auto wurde am Montagmorgen die 15-jährige Lenkerin des Zweirads schwer verletzt. Das Mädchen kam mit der Rettung ins Spital nach Rohrbach, die Autolenkerin blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
Am Montag gegen 7 Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet von Oepping ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Auf einem Güterweg im Ortsteil Oberneudorf kamen sich eine 40-jährige Autofahrerin und eine 15-jährige Mopedlenkerin, beide aus Peilstein, in einer Kurve entgegen.
15-Jährige schwer verletzt
Das Moped streifte das Auto im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Durch die Kollision zog sich die 15-jährige Mopedlenkerin schwere Verletzungen zu. Die Autolenkerin blieb unverletzt. Die Mopedfahrerin wurde mit dem ÖRK ins Klinikum Rohrbach gebracht.
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