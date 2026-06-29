Länder einigen sich auf eine neue Bodenstrategie

Als Grundlage für die künftige Bodenstrategie dient erstmals eine österreichweit vergleichbare Datengrundlage. Der Monitoringbericht der Österreichischen Raumordnungskonferenz liegt seit Dezember 2025 vor und zeigt einen rückläufigen Trend: Wurden zwischen 2019 und 2022 noch durchschnittlich 10,9 Hektar Boden pro Tag zusätzlich in Anspruch genommen, waren es von 2023 bis 2025 im Schnitt nur mehr 6,5 Hektar täglich.