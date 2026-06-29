Länder einigen sich auf eine neue Bodenstrategie

Bund, Länder sowie Städte- und Gemeindebund haben sich am Montag in Linz auf eine gemeinsame Bodenstrategie verständigt. Die politische Willenserklärung soll den Bodenverbrauch weiter senken – konkrete Zielwerte enthält die Deklaration allerdings nicht.
Mit einer gemeinsamen „Österreich-Deklaration“ haben Bund, Länder sowie Städte- und Gemeindebund am Montag in Linz den Grundstein für eine österreichweite Bodenstrategie gelegt. Gastgeber war Oberösterreichs Wirtschafts- und Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (ÖVP), der das gemeinsame Ziel mit den Worten „Boden schützen und Zukunft ermöglichen“ zusammenfasste.
Die Deklaration versteht sich als politische Willenserklärung. Konkrete Vorgaben, wie stark die Flächeninanspruchnahme künftig sinken soll, enthält das Papier allerdings nicht. Stattdessen bekennen sich die Unterzeichner zu einem sparsamen Umgang mit der Ressource Boden. Gleichzeitig sollen wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Wohnraum weiterhin möglich bleiben.
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) verwies in diesem Zusammenhang auf das Regierungsprogramm. Dieses sehe vor, einen Zielkorridor in Richtung eines Bodenverbrauchs von 2,5 Hektar pro Tag zu entwickeln.
Als Grundlage für die künftige Bodenstrategie dient erstmals eine österreichweit vergleichbare Datengrundlage. Der Monitoringbericht der Österreichischen Raumordnungskonferenz liegt seit Dezember 2025 vor und zeigt einen rückläufigen Trend: Wurden zwischen 2019 und 2022 noch durchschnittlich 10,9 Hektar Boden pro Tag zusätzlich in Anspruch genommen, waren es von 2023 bis 2025 im Schnitt nur mehr 6,5 Hektar täglich.
Als Gründe für diese Entwicklung wurden in Linz Maßnahmen wie Nachverdichtung sowie die Stärkung von Orts- und Stadtkernen genannt. Nach Einschätzung der Verantwortlichen zeigen diese Instrumente bereits Wirkung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.