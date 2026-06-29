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Minister in OÖ:

Länder einigen sich auf eine neue Bodenstrategie

Oberösterreich
29.06.2026 15:27
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) sprach in Linz davon, den Bodenverbrauch pro Tag ...
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) sprach in Linz davon, den Bodenverbrauch pro Tag auf 2,5 Hektar zu „entwickeln“.(Bild: SEPA Media)
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Von Krone Oberösterreich

Bund, Länder sowie Städte- und Gemeindebund haben sich am Montag in Linz auf eine gemeinsame Bodenstrategie verständigt. Die politische Willenserklärung soll den Bodenverbrauch weiter senken – konkrete Zielwerte enthält die Deklaration allerdings nicht.

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Mit einer gemeinsamen „Österreich-Deklaration“ haben Bund, Länder sowie Städte- und Gemeindebund am Montag in Linz den Grundstein für eine österreichweite Bodenstrategie gelegt. Gastgeber war Oberösterreichs Wirtschafts- und Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (ÖVP), der das gemeinsame Ziel mit den Worten „Boden schützen und Zukunft ermöglichen“ zusammenfasste.

Die Deklaration versteht sich als politische Willenserklärung. Konkrete Vorgaben, wie stark die Flächeninanspruchnahme künftig sinken soll, enthält das Papier allerdings nicht. Stattdessen bekennen sich die Unterzeichner zu einem sparsamen Umgang mit der Ressource Boden. Gleichzeitig sollen wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Wohnraum weiterhin möglich bleiben.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) verwies in diesem Zusammenhang auf das Regierungsprogramm. Dieses sehe vor, einen Zielkorridor in Richtung eines Bodenverbrauchs von 2,5 Hektar pro Tag zu entwickeln.

Als Grundlage für die künftige Bodenstrategie dient erstmals eine österreichweit vergleichbare Datengrundlage. Der Monitoringbericht der Österreichischen Raumordnungskonferenz liegt seit Dezember 2025 vor und zeigt einen rückläufigen Trend: Wurden zwischen 2019 und 2022 noch durchschnittlich 10,9 Hektar Boden pro Tag zusätzlich in Anspruch genommen, waren es von 2023 bis 2025 im Schnitt nur mehr 6,5 Hektar täglich.

Als Gründe für diese Entwicklung wurden in Linz Maßnahmen wie Nachverdichtung sowie die Stärkung von Orts- und Stadtkernen genannt. Nach Einschätzung der Verantwortlichen zeigen diese Instrumente bereits Wirkung.

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