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In Steyr

Dreijähriges Kind bei Fußgängerampel angefahren

Oberösterreich
29.06.2026 18:57
Kinder fühlen sich am Zebrastreifen sicher – oft trügerisch.
Kinder fühlen sich am Zebrastreifen sicher – oft trügerisch.(Bild: ÖAMTC)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mama hatte schon gedrückt, doch ihr kleiner Sohn wollte offenbar nicht warten, bis die Ampel grün ist. In Steyr (OÖ) lief am Montag ein Dreijähriger direkt vor ein Auto, dessen Lenker keine Chance hatte, zu bremsen.

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Der 41-jährige Autofahrer aus Kronstorf war mit seinem Pkw in Steyr stadteinwärts unterwegs, als sich eine 29-jährige Frau aus Steyr mit ihrem dreijährigen Sohn am Gehsteig befand. Als die Mutter die Taste der Fußgängerampel bei der Schwimmschulstraße betätigen wollte, dürfte das Kind plötzlich versucht haben, die Fahrbahn zu überqueren.

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