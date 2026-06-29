Dreijähriges Kind bei Fußgängerampel angefahren

Mama hatte schon gedrückt, doch ihr kleiner Sohn wollte offenbar nicht warten, bis die Ampel grün ist. In Steyr (OÖ) lief am Montag ein Dreijähriger direkt vor ein Auto, dessen Lenker keine Chance hatte, zu bremsen.
Der 41-jährige Autofahrer aus Kronstorf war mit seinem Pkw in Steyr stadteinwärts unterwegs, als sich eine 29-jährige Frau aus Steyr mit ihrem dreijährigen Sohn am Gehsteig befand. Als die Mutter die Taste der Fußgängerampel bei der Schwimmschulstraße betätigen wollte, dürfte das Kind plötzlich versucht haben, die Fahrbahn zu überqueren.
Vollbremsung
Trotz einer Vollbremsung kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Kind. Der kleine Bub stürzte bei dem Unfall zu Boden und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Das verletzte Kind wurde in das Kinderklinikum Linz gebracht, die Verletzungen sollen nicht allzu schwer sein.
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