Ist das die Lösung für „Problem“-Bahnhofsvorplatz?

„Wie viele Gewalttaten müssen noch passieren?“

„Eine Frau wird mitten am Tag mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt. Wie viele Gewalttaten müssen noch passieren, bis endlich gehandelt wird?“, fragt Hofer. Für ihn soll das Verbot den gesamten Bahnhofsvorplatz samt angrenzendem Park umfassen, Gastgärten und Lokale wären ausgenommen. Im Gespräch mit der „Krone“ sagt Raml: „Auch ich bin grundsätzlich nicht abgeneigt, wenn es um ein Alkoholverbot geht.“ Doch genau hier setzt seine Kritik an der ÖVP an. Ein einfaches Verbot greife seiner Ansicht nach viel zu kurz.