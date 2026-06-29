„Schneider“ wird von der Polizei dringend gesucht

Er sei in einer Kurve „geschnitten“ worden, daher habe er den Unfall gebaut. Ein junger Autolenker gab dies als Grund bei der Polizei an, die sucht jetzt den „Schneider“ oder Zeugen, die in Sipbachzell den Unfallhergang beobachtet haben.
Zu dem Verkehrsunfall mit Verletzung kam es am Montag, 29. Juni 2026, gegen 11.15 Uhr im Gemeindegebiet von Sipbachzell, wo sich ein Auto überschlug. Ein 28-jähriger Autofahrer lenkte seinen Pkw auf der L1239 von Eggendorf kommend in Richtung Sipbachzell. Laut Angaben des Lenkers kam ihm ein schwarzer SUV mittig der Fahrbahn entgegen, weshalb er auf das dortige Bankett fuhr und dabei mit seinem Fahrzeug ins Schleudern kam.
Wagen überschlug sich
Der Wagen geriet dabei in einen gegenüberliegenden Graben und überschlug sich. Das Fahrzeug kam wieder auf dem Fahrstreifen zum Stehen. Der 28-Jährige aus Wels konnte sich aus dem Unfallfahrzeug selbst befreien. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht. Sollte sich zum Unfallzeitpunkt ein Lenker oder eine Lenkerin mit einem schwarzen SUV auf der L1239 befunden haben oder sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zum Unfall liefern können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Sattledt unter der Telefonnummer 059133/4184-100 zu melden.
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