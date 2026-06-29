„Schneider“ wird von der Polizei dringend gesucht

Wagen überschlug sich

Der Wagen geriet dabei in einen gegenüberliegenden Graben und überschlug sich. Das Fahrzeug kam wieder auf dem Fahrstreifen zum Stehen. Der 28-Jährige aus Wels konnte sich aus dem Unfallfahrzeug selbst befreien. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht. Sollte sich zum Unfallzeitpunkt ein Lenker oder eine Lenkerin mit einem schwarzen SUV auf der L1239 befunden haben oder sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zum Unfall liefern können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Sattledt unter der Telefonnummer 059133/4184-100 zu melden.