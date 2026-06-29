Dutzende Alarme: Bäume knicken, Keller gehen über

Weitere Gewitterzellen

Der Wind bläst mit mehr als 40 Kilometern pro Stunde, einige Böen sind aber viel stärker. Und neben der Gewitterzelle, die sich nördlich von Vöcklabruck „austobt“, hat sich auch bei Braunau ein gröberes Unwetter zusammengebraut. Auch über Kopfing, Schärding und über Pregarten „wettert“ es heftig. Laut Wettervorhersage ziehen die Unwetter bis Mitternacht wieder ab bzw. haben sich ausgeregnet.