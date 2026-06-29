Dutzende Alarme: Bäume knicken, Keller gehen über

Eine Unwetterzelle hat im Raum Vöcklabruck am Montagabend die Hitzewelle zumindest vorläufig beendet. Die Feuerwehren rückten zu knapp 50 Einsätzen aus. Von Verletzten ist vorerst nichts bekannt. Inzwischen haben sich Unwetter über ganz Oberösterreich ausgebreitet.
Kurz nach 19 Uhr gingen die ersten Anrufe beim Landesfeuerwehrkommando in Linz ein. Und dann ging es Schlag auf Schlag: „Keller überflutet“ und „Baum über Straße“ sind die meisten Alarmierungen.
Boot gekentert
Am Attersee kenterte aber auch ein Boot, und die Wasserrettung wurde in Marsch gesetzt. Laut Rotem Kreuz ist auch hier niemand zu Schaden gekommen.
Weitere Gewitterzellen
Der Wind bläst mit mehr als 40 Kilometern pro Stunde, einige Böen sind aber viel stärker. Und neben der Gewitterzelle, die sich nördlich von Vöcklabruck „austobt“, hat sich auch bei Braunau ein gröberes Unwetter zusammengebraut. Auch über Kopfing, Schärding und über Pregarten „wettert“ es heftig. Laut Wettervorhersage ziehen die Unwetter bis Mitternacht wieder ab bzw. haben sich ausgeregnet.
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