Deutschland tritt mit unglaublichem Ballbesitz ab

Es ist der dritthöchste Wert seit der detaillierten Datenerfassung. Und diese reicht bis zur WM 1966 zurück. Deutschland schied in der Nacht auf Dienstag mit einem schier unglaublichen Ballbesitz-Wert aus.
Noch eindeutigere Werte wies nur zweimal Spanien auf: einmal bei der WM 2018 im Spiel gegen Russland mit einem Ballbesitz-Wert von 79,3 Prozent; und einmal bei der WM 2022 im Spiel gegen Marokko mit einem 76,8 Prozent Ballbesitz.
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