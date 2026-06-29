Untreue-Prozess gegen Luger für Freitag geplant



Die Hauptverhandlung ist der mögliche Schlusspunkt in der Affäre. Luger hatte sich entschuldigt, die Verantwortungsübernahme getätigt und die Diversion angenommen, bevor diese vom Linzer Oberlandesgericht (OLG) abgesagt wurde. Bisher war er nicht geständig. Er dürfte aber letztlich wie August Wöginger verurteilt werden, so der wahrscheinlichste Prozessausgang.