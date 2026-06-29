Untreue-Prozess gegen Luger für Freitag geplant

Der Prozess gegen den ehemaligen Linzer Bürgermeister Klaus-Peter Luger wegen Untreue findet am Freitag im Landesgericht Linz statt. Das Verfahren ist von 9 bis 12 Uhr angesetzt.
Geplant sind die Einvernahme des Beschuldigten und Zeugeneinvernahmen des ehemaligen Rechtsvertreters, zweier damaliger Aufsichtsratsmitglieder der LiVA und des ehemaligen kaufmännischen Geschäftsführers der LiVA.
Die Hauptverhandlung ist der mögliche Schlusspunkt in der Affäre. Luger hatte sich entschuldigt, die Verantwortungsübernahme getätigt und die Diversion angenommen, bevor diese vom Linzer Oberlandesgericht (OLG) abgesagt wurde. Bisher war er nicht geständig. Er dürfte aber letztlich wie August Wöginger verurteilt werden, so der wahrscheinlichste Prozessausgang.
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