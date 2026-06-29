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Klub zahlt 70.000 Euro

Trennungsgrund Mutterschaft: CAS fällt Urteil!

Sport-Mix
29.06.2026 19:21
Ein wegweisendes Urteil rund um eine schwangere Profisportlerin wurde gefällt.
Ein wegweisendes Urteil rund um eine schwangere Profisportlerin wurde gefällt.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com (2))
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Diese Thematik hatte zuletzt nicht nur einen OÖ-Frauen-Profiklub beschäftigt, sondern auch den internationalen Sportgerichtshof CAS: Dieser verdonnerte Lazio Rom nun zu knapp 70.000 Euro Schadensersatz, weil die Italiener von einem Vertrag mit einer schwangeren Fußballerin zurückgetreten waren.  

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Auch wenn es das letzte Woche in Lausanne verhängte Urteil bislang noch nicht in die ganz großen Schlagzeilen geschafft hat, gilt es schon jetzt als wegweisend für Mutterschutz und Rechte von Profisportlerinnen: Der internationale Sportgerichtshof CAS verdonnerte Lazio Rom zu einer Schadensersatzzahlung von 69.333 Euro, weil der Fußballklub vom Vertrag mit Maja Göthberg zurückgetreten war, nachdem die schwedische Spielerin den Verein noch vor der formellen Unterzeichnung des Kontrakts über ihre Schwangerschaft informiert hatte. Obwohl sie das nicht tun hätte müssen!

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