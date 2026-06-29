Trennungsgrund Mutterschaft: CAS fällt Urteil!

Auch wenn es das letzte Woche in Lausanne verhängte Urteil bislang noch nicht in die ganz großen Schlagzeilen geschafft hat, gilt es schon jetzt als wegweisend für Mutterschutz und Rechte von Profisportlerinnen: Der internationale Sportgerichtshof CAS verdonnerte Lazio Rom zu einer Schadensersatzzahlung von 69.333 Euro, weil der Fußballklub vom Vertrag mit Maja Göthberg zurückgetreten war, nachdem die schwedische Spielerin den Verein noch vor der formellen Unterzeichnung des Kontrakts über ihre Schwangerschaft informiert hatte. Obwohl sie das nicht tun hätte müssen!