Der „Kirchturm-Doktor“ und sein luftiger Job

„Viele sind es nicht, die da auffi gehen“, bejaht der Handwerks-Spezialist aus Oberau die Eingangsfrage, wer denn überhaupt für Arbeiten an einem 40 oder 50 Meter hohen Kirchturm in Frage kommt. Peter Klingler hat dafür den perfekten Werdegang – als ausgebildeter Bergführer und jahrelanger Industriekletterer. Vor allem aber ist er kreativen und anspruchsvollen Spenglerarbeiten verhaftet, häufig auf Gotteshäusern, Kapellen oder anderen historischen Gebäuden.