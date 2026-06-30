Der „Kirchturm-Doktor“ und sein luftiger Job

Wenn in luftiger Höhe die vergoldete Kugel abblättert oder die Blechverkleidungen eines Kirchturms nach Jahrzehnten zu erneuern sind, rückt Spenglermeister Peter Klingler aus der Wildschönau an. Der 46-Jährige ist ein Mann für besondere Fälle ...
„Viele sind es nicht, die da auffi gehen“, bejaht der Handwerks-Spezialist aus Oberau die Eingangsfrage, wer denn überhaupt für Arbeiten an einem 40 oder 50 Meter hohen Kirchturm in Frage kommt. Peter Klingler hat dafür den perfekten Werdegang – als ausgebildeter Bergführer und jahrelanger Industriekletterer. Vor allem aber ist er kreativen und anspruchsvollen Spenglerarbeiten verhaftet, häufig auf Gotteshäusern, Kapellen oder anderen historischen Gebäuden.
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