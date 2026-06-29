Von Wirtschaftsgebäude steht nur mehr Grundmauer

30 Landwirte halfen

Auch durch die Hilfe zahlreicher umliegender Nachbarn. Da in dieser Gegend die Löschwasserversorgung knapp werden könnte, machten sich über 30 Landwirte mit wassergefüllten Güllefässern auf den Weg zum Einsatzort, um die Feuerwehr bei der Löschwasserversorgung zu unterstützen. Auch am Montagmorgen hielten die letzten Einsatzkräfte Brandwache. Ein Sachverständiger soll am Vormittag klären, wie es zum Brand kommen konnte.