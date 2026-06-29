ÖVP verhindert Kampagne gegen „gsunde Watschn“

„...ein bisserl nachgeholfen“

„Es ist enttäuschend, dass die ÖVP zwar öffentlich Kickls Verharmlosung von Gewalt gegen Kinder verurteilt, aber im entscheidenden Moment die Koalitionstreue zu (FPÖ-OÖ-Chef Manfred, Anm.) Haimbuchner höher wiegt als ein klares Bekenntnis zum Kinderschutz“, meint SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu. Kickl hatte bei seiner Bierzelt-Rede in Linz am 1. Mai – untermalt durch eine eindeutige Handbewegung – wörtlich gesagt: „Wenn sie (die Schüler, Anm.) nicht gespurt haben, dann hat ein Lehrer, der noch eine Respektsperson gewesen ist, ein bisserl nachgeholfen – und das hat niemandem geschadet.“