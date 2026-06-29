Bei Streit stach Sohn (23) auf seine Mutter ein

Der Streit eskalierte am Sonntag gegen 1.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Enns. Während der zunächst verbalen Auseinandersetzung, stach der junge Mann offenbar mit einem Messer auf seine 46-jährige Mutter ein. Der 23-Jährige, der wie seine Mutter sichtlich angetrunken war, traf diese im Brustbereich.