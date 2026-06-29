Bei Streit stach Sohn (23) auf seine Mutter ein

Hitze und Alkohol, das ist mitunter eine gefährliche Mischung. In Enns (OÖ) eskalierte ein Streit zwischen einem 23-Jährigen und seiner Mutter (46) – beide waren augenscheinlich betrunken. Der Mann stach schließlich zu und verletzt die Frau. Der 23-Jährige wurde verhaftet.
Der Streit eskalierte am Sonntag gegen 1.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Enns. Während der zunächst verbalen Auseinandersetzung, stach der junge Mann offenbar mit einem Messer auf seine 46-jährige Mutter ein. Der 23-Jährige, der wie seine Mutter sichtlich angetrunken war, traf diese im Brustbereich.
Schnell verhaftet
Die 46-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Der 23-Jährige konnte von den Polizisten unmittelbar nach der Tat vor der Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.
Er zeigte sich vollumfänglich geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der junge Mann wurde wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung angezeigt – die Verletzung sei eher oberflächlich gewesen.
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