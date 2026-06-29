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Beide betrunken

Bei Streit stach Sohn (23) auf seine Mutter ein

Oberösterreich
29.06.2026 09:40
Der Mann wurde verhaftet. (Symbolbild)
Der Mann wurde verhaftet. (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Hitze und Alkohol, das ist mitunter eine gefährliche Mischung. In Enns (OÖ) eskalierte ein Streit zwischen einem 23-Jährigen und seiner Mutter (46) – beide waren augenscheinlich betrunken. Der Mann stach schließlich zu und verletzt die Frau. Der 23-Jährige wurde verhaftet.

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Der Streit eskalierte am Sonntag gegen 1.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Enns. Während der zunächst verbalen Auseinandersetzung, stach der junge Mann offenbar mit einem Messer auf seine 46-jährige Mutter ein. Der 23-Jährige, der wie seine Mutter sichtlich angetrunken war, traf diese im Brustbereich.

Schnell verhaftet
Die 46-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Der 23-Jährige konnte von den Polizisten unmittelbar nach der Tat vor der Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

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Er zeigte sich vollumfänglich geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der junge Mann wurde wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung angezeigt – die Verletzung sei eher oberflächlich gewesen. 

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