Kühbauer nach Hitze-Test:„Nah an der Grenze!“

Auch Blau-Weiß-Trainer zufrieden

Wels-Geschätsführer Peter Huliak war stolz, „dass wir den Doublesieger zu Gast hatten“. Für Präsident Wolfgang Nöstlinger war „das 0:5 schon etwas zu viel“ und laut Trainer Christian Heinle hat es „nicht geschadet, dass wir gleich einen Top-Gegner hatten.“ Während bei Zweitliga-Konkurrent Blau-Weiß Coach Michael Köllner nach dem 15:0 im ersten Test beim Siebentligisten Wilhering/Mühlbach sagte: „Der erste Testspielerfolg war für uns besonders wichtig. Es hat uns gefreut, dass viele Fans aus der Region gekommen sind und die neue Mannschaft erstmals hautnah erleben konnten. Es war ein rundum gelungener Testspielabend mit einer tollen Stimmung.“