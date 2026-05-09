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Zu viele Vorfälle

Badesee wird nach Vandalismus videoüberwacht

Oberösterreich
09.05.2026 10:00
Das beschädigte Wassertrampolin brachten das Fass 2025 zum Überlaufen.
Das beschädigte Wassertrampolin brachten das Fass 2025 zum Überlaufen.(Bild: Gemeinde Mitterkirchen)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Wegen Vandalismus gibt es am Badesee von Mitterkirchen im Machland (Oberösterreich) nun Kameras – allerdings ist die rechtliche Lage, wo gefilmt werden darf sehr streng. Ob auch in den Linzer Erholungsgebieten sinnlose Zerstörung ein großes Problem ist, und wo gefilmt wird, weiß die „Krone“.

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„Aufgrund der zahlreichen Vandalenakte in den vergangenen Jahren wurden am Gelände des Badesees Mitterkirchen Überwachungskameras installiert. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Anlage, der Infrastruktur sowie der Sicherheit aller Besucher. Wir ersuchen um Ihr Verständnis und bitten um einen respektvollen Umgang mit unserem Erholungsraum“ – so ein Statement der Marktgemeinde Mitterkirchen im Machland.

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