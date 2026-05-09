Badesee wird nach Vandalismus videoüberwacht

Wegen Vandalismus gibt es am Badesee von Mitterkirchen im Machland (Oberösterreich) nun Kameras – allerdings ist die rechtliche Lage, wo gefilmt werden darf sehr streng. Ob auch in den Linzer Erholungsgebieten sinnlose Zerstörung ein großes Problem ist, und wo gefilmt wird, weiß die „Krone“.