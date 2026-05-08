Solarflugzeug „Solar Impulse“ in Mexiko abgestürzt

Verkauf und militärische Nutzung

Drei Jahre nach diesem Erfolg verkaufte die „Solar Impulse“ das Flugzeug an das spanisch-amerikanische Start-up Skydweller. Der Verkaufspreis wurde nie bekannt gegeben. Skydweller wollte das Know-how nutzen, um unbemannte, autonome Fluggeräte für Überwachungszwecke zu entwickeln. Später wurde bekannt, dass die US-Marine Tests mit dem Fluggerät finanzierte.