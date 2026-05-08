Ex-NATO-Chef fordert neues Bündnis ohne die USA

In ihrem mit „Sparta 2.0“ betitelten Papier kommen die Experten aus den Bereichen der Wirtschafts- und Politikwissenschaft zum Schluss, dass es mit einem entsprechenden politischen Willen und einer geeigneten Führung möglich wäre, vor allem die militärische Abhängigkeit von Washington in drei bis fünf Jahren zu schaffen. Weitgehende Autonomie sei in den meisten Bereichen in fünf bis zehn Jahren erreichbar.