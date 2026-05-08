Frankreich treibt Ermittlungen gegen Musk voran

X bestreitet „jegliches Fehlverhalten“

X hatte nach der Durchsuchung von Räumlichkeiten des Unternehmens im Februar die Vorwürfe als „unbegründet“ bezeichnet und „jegliches Fehlverhalten“ bestritten. Die Durchsuchung gefährde die Redefreiheit und X wolle die eigenen Grundrechte sowie die der Nutzer verteidigen. Musk beschimpfte die französischen Ermittler in einer Reaktion auf X gar als „geistig Behinderte“.