Wollte Feuerspucken
Mädchen nach Challenge auf TikTok schwer verletzt
Wegen eines gefährlichen TikTok-Trends ist ein 14-jähriges Mädchen in den USA schwer verletzt worden. Der Teenager versuchte sich im Feuerspucken und erlitt gefährliche Verbrennungen – das Kind musste anschließend im Spital sogar intubiert werden.
Erneut forderte eine Challenge auf der Videoplattform ein jugendliches Opfer. Das Mädchen, das aus der Nähe von Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania stammt, versuchte, mit einem alkoholischen Reinigungsmittel Feuer zu spucken. Sie verwendete dafür Isopropylalkohol. „Das ist keine besonders kluge Sache, weder für irgendjemanden noch für Kinder“, erklärte Feuerwehrchef von Pitcairn, Tommy Dick, nach der Tragödie laut dem Sender CBS.
„Es ist eigentlich zum Reinigen von Wunden und Schnitten gedacht, nicht zum Verschlucken und um damit Feuer zu spucken“, ergänzte der Feuerwehrchef. Das Mädchen musste mit schweren Verbrennungen an Gesicht, Hals und Brust in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Zwei Tage nach der Einlieferung ins Verbrennungszentrum wurde die 14-Jährige schließlich intubiert. Das Mädchen habe Glück, überhaupt am Leben zu sein, so Dick. „Das hätte leicht in ihren Verdauungstrakt gelangen können, und sie hätte sterben können“, erklärte der Experte.
Wie sich herausstellen sollte, wurde das Mädchen von einem Trend auf TikTok zur Mutprobe inspiriert. „Nur weil man es in den sozialen Medien gesehen hat, heißt das nicht, dass man es auch tun sollte“, sagte Dick. Er forderte Eltern dazu auf, mit Kindern über die Gefahren solcher Challenges zu sprechen. „Übt gemeinsam mit euren Familien Brandschutzmaßnahmen und sorgt dafür, dass ihr aktiv an ihrem Leben teilnehmt“, empfahl er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.