Darts: „The Gentle“ mischt jetzt auch Graz auf

Die Austrian Darts Open 2026 werden vom 8. bis 10. Mai in der Stadthalle Graz ausgetragen. 48 Top-Spieler des internationalen und nationalen Dartsports werden auf der Bühne stehen, bis ein einziger Spieler das Finale am Sonntagabend für sich entscheiden wird.

Alle Spiele werden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler starten ab Samstag, 9. Mai. Sonntags finden Runde drei, Viertel- und Halbfinale sowie das große Finale der Austrian Darts Open statt.

Alle Spiele bis zum Viertelfinale werden im Format „best-of-11“-Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewinnt, der zuerst sechs Legs verbuchen kann. Die Vorschlussrunde wird nun „best-of-13“-Legs gespielt, das Endspiel im Format „best-of-15“-Legs.

Zeitplan: Freitag, 8. Mai: 8 x 1. Runde von 13 bis 17 Uhr,

8 x 1. Runde von 19 bis 23 Uhr.