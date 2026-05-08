Darts: „The Gentle“ mischt jetzt auch Graz auf

Der Hausherr ist am Start! Darts-Profi Mensur Suljovic schaffte die Qualifikation für das heimische Austrian-Open-Turnier in Graz, der Wiener setzte sich im entscheidenden Match gegen Dominic Popatnig 6:4 durch.
Österreichs Darts-Legende Mensur Suljovic, Nummer 52 der Welt, der zuletzt beim Championship-Turnier in Hildesheim (D) mit dem Einzug ins Semifinale sein bestes Ergebnis auf der PDC seit drei Jahren erreicht hatte, sicherte sich eines von vier Quali-Tickets für das Graz-Spektakel in der Stadthalle. Nach der erfolgreichen Qualifikation trifft „The Gentle“ in der ersten Runde auf den Schotten Cameron Menzies, die aktuelle Nummer 27 der Welt. Klappt‘s mit dem Aufstieg, würde mit dem Engländer James Wade ein echter Topspieler in Runde zwei.
Die Austrian Darts Open 2026 werden vom 8. bis 10. Mai in der Stadthalle Graz ausgetragen. 48 Top-Spieler des internationalen und nationalen Dartsports werden auf der Bühne stehen, bis ein einziger Spieler das Finale am Sonntagabend für sich entscheiden wird.
Alle Spiele werden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler starten ab Samstag, 9. Mai. Sonntags finden Runde drei, Viertel- und Halbfinale sowie das große Finale der Austrian Darts Open statt.
Alle Spiele bis zum Viertelfinale werden im Format „best-of-11“-Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewinnt, der zuerst sechs Legs verbuchen kann. Die Vorschlussrunde wird nun „best-of-13“-Legs gespielt, das Endspiel im Format „best-of-15“-Legs.
Zeitplan: Freitag, 8. Mai: 8 x 1. Runde von 13 bis 17 Uhr,
8 x 1. Runde von 19 bis 23 Uhr.
Ein Highlight kommt auf den Steirer Zoran Lerchbacher zu: Der 53-jährige ehemalige Profi, der eigentlich aus der E-Dart-Szene kommt und hier etliche Landesmeistertitel holte, auch Europa- und Weltmeistertitel einfuhr, duelliert sich nach überstandener Quali bei den Austrian Open am Freitagabend mit dem früheren schottischen Weltmeister Peter Wright.
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