Leitner: „Auf dem Weg zurück zu meinem alten Ich“

Vor etwas mehr als einem Jahr änderte sich das Leben von Laurenz Leitner schlagartig. Statt auf Sandplätzen stand für den Kärntner plötzlich der Kampf gegen den Lymphknotenkrebs im Mittelpunkt. Jetzt ist der 25-Jährige zurück auf dem Court – und bei seinem emotionalen Comeback flossen sogar Tränen.
Vor etwas mehr als einem Jahr hatte sich das Leben von Beachvolleyballer Laurenz Leitner schlagartig geändert. Der 25-Jährige erhielt damals die Diagnose Lymphknotenkrebs. „Es war natürlich eine sehr schwere Zeit für mich, auch wenn sie schnell vergangen ist“, blickt er zurück.
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