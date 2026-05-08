Leitner: „Auf dem Weg zurück zu meinem alten Ich“

Vor etwas mehr als einem Jahr änderte sich das Leben von Laurenz Leitner schlagartig. Statt auf Sandplätzen stand für den Kärntner plötzlich der Kampf gegen den Lymphknotenkrebs im Mittelpunkt. Jetzt ist der 25-Jährige zurück auf dem Court – und bei seinem emotionalen Comeback flossen sogar Tränen.