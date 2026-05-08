EZB-Chefin Lagarde sieht Euro-Stablecoins kritisch

Die Argumente für auf Euro lautende Stablecoins seien „deutlich schwächer, als es zunächst scheint“, so Lagarde bei einer Veranstaltung in Spanien. Bei Stablecoins handelt es sich um eine Art von Kryptowährung, deren Wert an eine offizielle Währung wie den US-Dollar gekoppelt ist, um starke Preisausschläge wie beispielsweise bei Bitcoin zu vermeiden. Sie ermöglichen schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Transaktionen. Auch gelten sie als potenzielle Konkurrenz für traditionelle Zahlungssysteme.