Rekord für James – Lakers unterliegen Thunder

Cunningham glänzte

Ebenfalls einen 0:2-Rückstand haben die Cleveland Cavaliers gegen die Detroit Pistons im Conference-Semifinale. Die Cavs unterlagen ihren Gastgebern 97:107. Wie schon im ersten Duell zwei Tage zuvor leisteten sie zwar lange Zeit Gegenwehr, konnten in der Schlussphase jedoch nicht mit den Pistons mithalten. Topscorer der Partie war Donovan Mitchell mit 31 Zählern. Gegen die knallharte Verteidigung der Pistons und deren Star Cade Cunningham reichte das aber nicht. Cunningham glänzte mit 25 Punkten und zehn Vorlagen.