Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch dank Flutlicht

Änderungen im Skisprung-Plan und Tournee-Premieren

Ski Nordisch
08.05.2026 12:37
Nach der Installation des Flutlichtes am Innsbrucker Bergisel kann auch der dortige Bewerb ...
Nach der Installation des Flutlichtes am Innsbrucker Bergisel kann auch der dortige Bewerb später starten.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Durch die erstmalige Austragung der Vierschanzen-Tournee für Frauen kommt es im Skisprung-Weltcup der nächsten Saison zu einigen Änderungen.

0 Kommentare

Die beiden bisher Anfang Jänner stattfindenden Frauen-Normalschanzenbewerbe in Villach gehen laut aktuellen FIS-Planungen 2027 erst unmittelbar vor der WM in Falun am 20. und 21. Februar über die Bühne. Der Hinzenbach-Weltcup rückt nach vorne und findet bereits Ende November als zweite Station nach Lillehammer statt.

Bei den Männern werden nach der Installation des Flutlichtes am Innsbrucker Bergisel bei der 75. Tournee-Ausgabe erstmals alle vier Bewerbe am frühen Abend entschieden. Auch das Neujahrsspringen in Garmisch wird unter Flutlicht gesprungen und später angesetzt. Die Frauen bestreiten ihre Tournee-Premieren jeweils am Qualifikationstag der Männer. Also am 28. Dezember in Oberstdorf, am Silvestertag in Garmisch-Partenkirchen, am 2. Jänner in Innsbruck sowie am 5. Jänner in Bischofshofen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
08.05.2026 12:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
243.166 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
233.436 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
92.693 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1280 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
938 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Ski Nordisch
Auch dank Flutlicht
Änderungen im Skisprung-Plan und Tournee-Premieren
Überraschende Rolle
Job fix, aber Skisprung-Chaos um Horngacher bleibt
Entscheidung gefallen
Einige Änderungen! ÖSV gibt Kaderlisten bekannt
Skispringer betroffen
Prämien-Chaos: Frust und Ärger bei Olympia-Helden
Trainer-Rückzieher
Erneute Wende – das Chaos nimmt kein Ende

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf