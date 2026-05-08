Änderungen im Skisprung-Plan und Tournee-Premieren

Bei den Männern werden nach der Installation des Flutlichtes am Innsbrucker Bergisel bei der 75. Tournee-Ausgabe erstmals alle vier Bewerbe am frühen Abend entschieden. Auch das Neujahrsspringen in Garmisch wird unter Flutlicht gesprungen und später angesetzt. Die Frauen bestreiten ihre Tournee-Premieren jeweils am Qualifikationstag der Männer. Also am 28. Dezember in Oberstdorf, am Silvestertag in Garmisch-Partenkirchen, am 2. Jänner in Innsbruck sowie am 5. Jänner in Bischofshofen.