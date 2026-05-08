Bei Streit „klaffende Wunden“ mit Scherbe zugefügt

Die blutigen Szenen spielten sich in einer Einrichtung im Bezirk Landstraße ab. Gegen 21.45 Uhr lief der Streit eines 29-Jährigen mit seinem ein Jahr jüngeren Mitbewohner gänzlich aus dem Ruder. Der Verdächtige, ein Rumäne, griff sein Gegenüber zunächst mit dem Teller an. Dieser zerbrach bei der Rauferei, woraufhin der Ältere zu einer der Scherben griff.