Ultraschallbild wirbelt Thronfolge durcheinander

Ein kleines Füßchen, ein winziger Kick – und schon verändert sich die britische Thronfolge. Das frisch veröffentlichte Ultraschallbild, mit dem Prinzessin Eugenie ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat, sorgt für Bewegung im royalen Ranking. Wir verraten, wer nach hinten rutscht!
Baby‑Wirbel bei den Windsors! Das frisch veröffentlichte Ultraschallbild von Prinzessin Eugenie sorgt für royales Rauschen – denn die 34‑Jährige erwartet ihr drittes Kind und bringt damit erneut Bewegung in die Thronfolge.
Eugenie steht derzeit auf Platz zwölf, ihre Söhne August und Ernest Brooksbank folgen auf den Rängen 13 und 14. Doch das Mini‑Royal drängelt sich schon vor der Geburt charmant in die Familienordnung: Das dritte Kind von Eugenie und Jack Brooksbank, Baby Brooksbank, wird künftig Platz 15 übernehmen – und schiebt damit einige prominente Royals elegant ein Stück weiter nach hinten.
„Baby Brooksbank wird 2026 geboren!“ – mit diesem Post gab Prinzessin Eugenie die freudige Nachricht bekannt:
Was wird aus den fleißigsten Royals?
Bestes Beispiel: Der „Fleiß-Weltmeister“ der Royals, Prinz Edward (Herzog von Edinburgh), ist der lebende Beweis dafür, dass man in der Thronfolge ganz schön „abstürzen“ kann.
Mit der Ankunft von Eugenies drittem Kind landet Edward auf Platz 16! Zur Erinnerung: Bei seiner Geburt im Jahr 1964 war er noch die Nummer 3! Er nimmt es mit Fassung – sein Fokus liegt ohnehin auf der Arbeit, nicht auf der Krone. Eine Einstellung, die er mit seiner Schwester Prinzessin Anne teilt, die auf den 20. Platz nach hinten rückt.
1. Prinz William
2. Prinz George
3. Prinzessin Charlotte
4. Prinz Louis
5. Prinz Harry
6. Prinz Archie
7. Prinzessin Lilibet
8. Andrew Mountbatten-Windsor
9. Prinzessin Beatrice
10. Sienna Mapelli Mozzi
11. Athena Mapelli Mozzi
12. Prinzessin Eugenie
13. August Brooksbank
14. Ernest Brooksbank
15. Baby Brooksbank
16. Prinz Edward
17. James, Earl of Wessex
18. Lady Louise Windsor
19. Prinzessin Anne
20. Peter Phillips
21. Savannah Phillips
22. Isla Phillips
23. Zara Tindall
24. Mia Tindall
25. Lena Tindall
26. Lucas Tindall
Das „Andrew-Szenario“: Was, wenn er fliegt?
Die Rufe, Andrew Mountbatten-Windsor aufgrund seiner Verwicklungen in den Epstein-Skandal komplett aus der Thronfolge zu streichen, reißen nicht ab. Doch wie würde sich das rechtlich auswirken? Würden Beatrice und Eugenie mitfliegen?
Nein. In der britischen Thronfolge gilt das Prinzip der Abstammung. Würde Andrew durch einen Parlamentsbeschluss (denn nur das Parlament kann die Thronfolge ändern, nicht der König allein) entfernt, blieben seine Kinder und Enkelkinder in der Regel dennoch in der Liste.
Beatrice würde auf Platz 8 aufrücken, das neue Baby auf Platz 14. Prinz Edward würde zwar einen Platz gewinnen, bliebe aber weiterhin hinter den „York-Damen“ und deren Nachwuchs.
Was müsste passieren, damit Edward deutlich nach vorn rückt?
Damit Prinz Edward wieder in die Top 10 rutscht, müssten entweder Andrew und sein gesamter Familienzweig (Beatrice, Eugenie und alle ihre Kinder) ausgeschlossen werden – was juristisch extrem unwahrscheinlich ist – oder es müssten massive Verzichte erklärt werden.
Bei der Verkündung der Babynews hat der Palast auch deutlich gemacht, dass so etwas nicht passieren wird. In der offiziellen Mitteilung hieß es: „Seine Majestät der König wurde darüber informiert und ist über diese Nachricht hocherfreut.“
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