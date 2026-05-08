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Royaler Baby‑Alarm

Ultraschallbild wirbelt Thronfolge durcheinander

Royals
08.05.2026 11:58
Royaler Tritt ins Protokoll: Das Baby auf dem Ultraschallbild kickt Prinz Edward frech auf Platz ...
Royaler Tritt ins Protokoll: Das Baby auf dem Ultraschallbild kickt Prinz Edward frech auf Platz 16 der Thronfolge.(Bild: Krone KREATIV/ HRH Princess Eugenie/Buckingham Palace, AFP/IAN MACNICOL)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Ein kleines Füßchen, ein winziger Kick – und schon verändert sich die britische Thronfolge. Das frisch veröffentlichte Ultraschallbild, mit dem Prinzessin Eugenie ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat, sorgt für Bewegung im royalen Ranking. Wir verraten, wer nach hinten rutscht!

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Baby‑Wirbel bei den Windsors! Das frisch veröffentlichte Ultraschallbild von Prinzessin Eugenie sorgt für royales Rauschen – denn die 34‑Jährige erwartet ihr drittes Kind und bringt damit erneut Bewegung in die Thronfolge.

Eugenie steht derzeit auf Platz zwölf, ihre Söhne August und Ernest Brooksbank folgen auf den Rängen 13 und 14. Doch das Mini‑Royal drängelt sich schon vor der Geburt charmant in die Familienordnung: Das dritte Kind von Eugenie und Jack Brooksbank, Baby Brooksbank, wird künftig Platz 15 übernehmen – und schiebt damit einige prominente Royals elegant ein Stück weiter nach hinten.

„Baby Brooksbank wird 2026 geboren!“ – mit diesem Post gab Prinzessin Eugenie die freudige Nachricht bekannt:

Was wird aus den fleißigsten Royals?
Bestes Beispiel: Der „Fleiß-Weltmeister“ der Royals, Prinz Edward (Herzog von Edinburgh), ist der lebende Beweis dafür, dass man in der Thronfolge ganz schön „abstürzen“ kann.

König Charles und Königin Camilla mit den „Working Royals“ Prinzessin Anne und Prinz Edward ...
König Charles und Königin Camilla mit den „Working Royals“ Prinzessin Anne und Prinz Edward diese Woche bei der ersten royalen Gartenparty im Buckingham-Palast – in der Thronfolge rutschen Anne und Edward nach hinten.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Mit der Ankunft von Eugenies drittem Kind landet Edward auf Platz 16! Zur Erinnerung: Bei seiner Geburt im Jahr 1964 war er noch die Nummer 3! Er nimmt es mit Fassung – sein Fokus liegt ohnehin auf der Arbeit, nicht auf der Krone. Eine Einstellung, die er mit seiner Schwester Prinzessin Anne teilt, die auf den 20. Platz nach hinten rückt. 

Die britische Thronfolge neu:

1. Prinz William

2. Prinz George

3. Prinzessin Charlotte

4. Prinz Louis

5. Prinz Harry

6. Prinz Archie

7. Prinzessin Lilibet

8. Andrew Mountbatten-Windsor

9. Prinzessin Beatrice

10. Sienna Mapelli Mozzi

11. Athena Mapelli Mozzi

12. Prinzessin Eugenie

13. August Brooksbank

14. Ernest Brooksbank

15. Baby Brooksbank 

16. Prinz Edward

17. James, Earl of Wessex

18. Lady Louise Windsor

19. Prinzessin Anne

20. Peter Phillips

21. Savannah Phillips

22. Isla Phillips

23. Zara Tindall

24. Mia Tindall

25. Lena Tindall

26. Lucas Tindall

Das „Andrew-Szenario“: Was, wenn er fliegt?
Die Rufe, Andrew Mountbatten-Windsor aufgrund seiner Verwicklungen in den Epstein-Skandal komplett aus der Thronfolge zu streichen, reißen nicht ab. Doch wie würde sich das rechtlich auswirken? Würden Beatrice und Eugenie mitfliegen?

Nein. In der britischen Thronfolge gilt das Prinzip der Abstammung. Würde Andrew durch einen Parlamentsbeschluss (denn nur das Parlament kann die Thronfolge ändern, nicht der König allein) entfernt, blieben seine Kinder und Enkelkinder in der Regel dennoch in der Liste.

Prinzessin Eugenie und Prinzessin Eugenie mit ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor
Prinzessin Eugenie und Prinzessin Eugenie mit ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Beatrice würde auf Platz 8 aufrücken, das neue Baby auf Platz 14. Prinz Edward würde zwar einen Platz gewinnen, bliebe aber weiterhin hinter den „York-Damen“ und deren Nachwuchs.

Was müsste passieren, damit Edward deutlich nach vorn rückt?
Damit Prinz Edward wieder in die Top 10 rutscht, müssten entweder Andrew und sein gesamter Familienzweig (Beatrice, Eugenie und alle ihre Kinder) ausgeschlossen werden – was juristisch extrem unwahrscheinlich ist – oder es müssten massive Verzichte erklärt werden.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank werden wieder Eltern. 
Royale Baby-News
Prinzessin Eugenie freut sich auf drittes Kind!
04.05.2026

Bei der Verkündung der Babynews hat der Palast auch deutlich gemacht, dass so etwas nicht passieren wird. In der offiziellen Mitteilung hieß es: „Seine Majestät der König wurde darüber informiert und ist über diese Nachricht hocherfreut.“ 

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