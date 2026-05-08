Ultraschallbild wirbelt Thronfolge durcheinander

Beatrice würde auf Platz 8 aufrücken, das neue Baby auf Platz 14. Prinz Edward würde zwar einen Platz gewinnen, bliebe aber weiterhin hinter den „York-Damen“ und deren Nachwuchs.

Was müsste passieren, damit Edward deutlich nach vorn rückt?

Damit Prinz Edward wieder in die Top 10 rutscht, müssten entweder Andrew und sein gesamter Familienzweig (Beatrice, Eugenie und alle ihre Kinder) ausgeschlossen werden – was juristisch extrem unwahrscheinlich ist – oder es müssten massive Verzichte erklärt werden.