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Feierliche Taufe

Formel-1-Star Leclerc kauft sich neue Luxus-Yacht

Formel 1
08.05.2026 11:54
Ferrari-Pilot Charles Leclerc freut sich über seine neue Luxus-Yacht
Ferrari-Pilot Charles Leclerc freut sich über seine neue Luxus-Yacht(Bild: Krone KREATIV/Associated Press/Lynne Sladky, instagram.com/rivayacht)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Formel-1-Star Charles Leclerc hat sich ein neues Luxus-Spielzeug gegönnt! Der Ferrari-Pilot kaufte sich eine Mega-Yacht und griff dafür tief in die Tasche.

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Bisher besaß Leclerc lediglich ein kleineres Boot des italienischen Herstellers Riva, die „82‘ Diva“. Jetzt legte der Monegasse allerdings ordentlich nach und gönnte sich eine „102‘ Corsaro Super“. Der geschätzte Wert: rund 15 Millionen Pfund beziehungsweise 17,3 Millionen Euro.

Die neue Yacht beeindruckt auch mit ihren Ausmaßen. Das schwimmende Luxus-Zuhause ist mehr als 30 Meter lang und verfügt über fünf Kabinen sowie sechs Badezimmer. Dazu kommen eine maßgeschneiderte Bar, ein riesiger Grill, ein Induktionskochfeld, zwei Kühlschränke, eine Eismaschine und ein sogenannter „Beach-Club-Bereich“ mit direktem Zugang zum Wasser.

Die feierliche Taufe des Schiffes fand am Donnerstag in der italienischen Hafenstadt La Spezia statt. Dort wurden Charles Leclerc und seine Ehefrau Alexandra von zahlreichen Fans empfangen.

Alexandra Leclerc, Unternehmerin und Influencerin, durfte dabei traditionell eine Champagnerflasche am Bug des Schiffes zerschlagen.

Beliebter Markenbotschafter
Dass sich der Ferrari-Star eine derartige Luxus-Investition leisten kann, überrascht allerdings kaum. Laut „Forbes“ soll Leclerc allein von Ferrari im Jahr 2025 rund 30 Millionen Dollar Gehalt kassiert haben. Dazu kommen enorme Einnahmen durch Sponsoring- und Werbeverträge.

Seit Kurzem ist der 28-Jährige etwa Markenbotschafter für den Kosmetik-Riesen L‘Oréal Paris. Außerdem zählen unter anderem Richard Mille, VistaJet, APM Monaco und Puma zu seinen Geldgebern.

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