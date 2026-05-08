Formel-1-Star Leclerc kauft sich neue Luxus-Yacht

Die neue Yacht beeindruckt auch mit ihren Ausmaßen. Das schwimmende Luxus-Zuhause ist mehr als 30 Meter lang und verfügt über fünf Kabinen sowie sechs Badezimmer. Dazu kommen eine maßgeschneiderte Bar, ein riesiger Grill, ein Induktionskochfeld, zwei Kühlschränke, eine Eismaschine und ein sogenannter „Beach-Club-Bereich“ mit direktem Zugang zum Wasser.