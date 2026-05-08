ÖFB-Ass mittendrin: Fansturm und Coach auf Tribüne

Schuster springt auf die Tribüne

„Wir haben jetzt das wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte. Für Freiburg ist das einmalig“, erklärte er anschließend und bekam von Vincenzo Grifo Unterstützung: „Es ist einfach überragend. Diese Mannschaft, dieser Verein, diese Stadt haben es einfach so verdient, im Finale zu stehen. Was wir die letzten Jahre geleistet haben ...!“