ÖFB-Ass mittendrin: Fansturm und Coach auf Tribüne

Große Emotionen in Freiburg! Nachdem sich der Sportclub durch den 3:1-Erfolg im Rückspiel gegen Braga den Einzug ins Europa-League-Finale gesichert hatte, brachen alle Dämme. Während die Fans auf den Rasen stürmten, fand sich Trainer Julian Schuster plötzlich auf der Tribüne wieder. Mittendrin im feierlichen Chaos: ÖFB-Legionär Philipp Lienhart.
Nach dem Schlusspfiff am Donnerstagabend gab es in Freiburg kein Halten mehr. Tausende Fans stürmten auf den Rasen und feierten dort ihre Europacup-Helden, die durch den 3:1-Sieg gegen Braga gerade ins Europa-League-Finale gegen Aston Villa eingezogen waren.
Ordner und Spieler reagierten entspannt auf den friedlichen Fanansturm. „Ich verstehe den Platzsturm. Die Fans werden verrückt – und das zu Recht“, zeigte auch Experte und Ex-Kicker Lothar Matthäus bei RTL Verständnis für die Reaktion der Freiburg-Anhänger.
Mittendrin im Trubel ist auch ÖFB-Legionär Lienhart, der sich längst zu einem Schlüsselspieler im Team von Trainer Schuster entwickelt hat. Zusammen mit den Fans feiern der Verteidiger und seine Mannschaftskollegen eine historische Nacht. „Ich habe gar keine Stimme mehr vom ganzen Rumschreien“, krächzte Defensiv-Kollege Matthias Ginter anschließend ins RTL-Mikro.
Schuster springt auf die Tribüne
„Wir haben jetzt das wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte. Für Freiburg ist das einmalig“, erklärte er anschließend und bekam von Vincenzo Grifo Unterstützung: „Es ist einfach überragend. Diese Mannschaft, dieser Verein, diese Stadt haben es einfach so verdient, im Finale zu stehen. Was wir die letzten Jahre geleistet haben ...!“
Trainer Schuster hingegen – einst schon als Spieler unter Trainer-Legende Christian Streich ein elementarer Baustein des Freiburger Erfolgs – sicherte sich weitere Pluspunkte bei den Fans. Denn nachdem die Anhänger sich schließlich wieder vom Rasen zurückgezogen hatten, sprang er kurzerhand auf die Tribüne und begann dort mitten unter ihnen zu singen und zu feiern.
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