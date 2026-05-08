Drogendealer hatte Zehntausende Euro bei sich

Einen ordentlichen Batzen Bargeld hat ein mutmaßlicher Drogendealer am Mittwochnachmittag bei sich gehabt, als ihn die Wiener Polizei nach einer Suchtmittelübergabe in einem Pkw festnahm. Der Betrag sei laut Polizei in fünfstelliger Höhe gewesen. Wenig später flog auch noch eine Bunkerwohnung auf.
Im Bezirk Favoriten hatten sich Beamte Anfang Mai auf die Lauer gelegt. Sie konnten zwei Männer in einem Auto bei einem Drogendeal beobachten. Die Polizisten hefteten sich danach an die Fersen der beiden Männer. Sie konnten einen 23-jährigen Albaner wenig später anhalten und festnehmen. Bei sich hatte der Mann eine gewaltige Summe an Bargeld – 30.000 Euro fanden die Beamten in seinem Besitz.
Fast 2,2 Kilogramm Kokain in Bunkerwohnung
Der zweite Verdächtige (31), ebenfalls albanischer Staatsbürger, sollte die Exekutive wenig später zu einer Bunkerwohnung führen. In den Räumen entdeckten die Ermittler 2196 Gramm Kokain, 310 Euro Bargeld und vier Handys.
Die Beschuldigten zeigten sich nur teilweise geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.
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