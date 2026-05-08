Drogendealer hatte Zehntausende Euro bei sich

Im Bezirk Favoriten hatten sich Beamte Anfang Mai auf die Lauer gelegt. Sie konnten zwei Männer in einem Auto bei einem Drogendeal beobachten. Die Polizisten hefteten sich danach an die Fersen der beiden Männer. Sie konnten einen 23-jährigen Albaner wenig später anhalten und festnehmen. Bei sich hatte der Mann eine gewaltige Summe an Bargeld – 30.000 Euro fanden die Beamten in seinem Besitz.