Nächstes Bauunternehmen in die Pleite geschlittert

Vom Kraneinsatz bei einem Kraftwerk im Pinzgau bis zu Bodenarbeiten in Marcel Hirschers neuer Skifabrik in Scheffau – die Abtenauer Bauer & Dahmen Gmbh hat im Baugewerbe bisher praktisch alles gemacht. Mit dem heutigen Dienstag musste die Gesellschaft jedoch den Gang zum Landesgericht antreten. Mittels Eigenantrag wurde dort das Konkursverfahren beantragt.