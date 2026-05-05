Nächstes Bauunternehmen in die Pleite geschlittert

Die Tennengauer Bauer & Dahmen GmbH ist insolvent. Das Unternehmen, das im Bau- und Baunebengewerbe tätig ist, hat beim Landesgericht Salzburg den Konkursantrag gestellt.
Vom Kraneinsatz bei einem Kraftwerk im Pinzgau bis zu Bodenarbeiten in Marcel Hirschers neuer Skifabrik in Scheffau – die Abtenauer Bauer & Dahmen Gmbh hat im Baugewerbe bisher praktisch alles gemacht. Mit dem heutigen Dienstag musste die Gesellschaft jedoch den Gang zum Landesgericht antreten. Mittels Eigenantrag wurde dort das Konkursverfahren beantragt.
Fehlende Zahlungen
Passiva in der Höhe von rund 170.000 Euro und nicht eingegangene Zahlungen dürften die Pleitegründe sein. Zudem habe sich ein Großauftrag verschoben. 22 Gläubiger und derzeit noch zwei Dienstnehmer (eine Vollzeitstelle und ein geringfügig Beschäftigter) sind betroffen, teilen die beiden Kreditschutzverbände KSV 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband AKV mit.
Noch ist unklar, ob das Unternehmen eine Sanierung anstrebt. Die Prüfungstagessatzung ist für den 15. Juli angesetzt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Salzburger Rechtsanwalt Christian Maurer bestellt.
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