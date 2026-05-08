Haben Sie das gewusst?

Mittermeier: „Begriff Arschgeweih stammt von mir!“

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08.05.2026 12:10
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40 Jahre Bühne und kein bisschen leise!  Bei der Eröffnung von Michael Mittermeiers „Lucky Punch Comedy Club“ in Wien zeigte sich der Comedy-Star bestens gelaunt und plauderte mit uns über sein großes Bühnenjubiläum, spannende Nachwuchstalente und wie er auf den legendären Begriff gekommen ist. 

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