Warum wir im Urlaub um Sonnenliegen kämpfen

Spätestens mit Pfingsten geht es wieder los: Handtuchparade! Der Run auf die Liegen bei Pools in diversen Urlaubsdestinationen startet. „Typisch deutsch“? Nicht wirklich: Hier erwacht vielmehr das Tier in uns allen. Was so ein Handtuch ausmachen kann? Wir haben es zum „Welttag des Handtuchs“ recherchiert.