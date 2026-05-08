Deutscher klagt im Handtuchkrieg, kassiert 1000 €

Gericht sieht Reisemangel

Dort bekam er nun weitgehend recht: Die Richter sprachen der Familie weitere Entschädigung zu. Insgesamt erhält sie nun 986,70 Euro zurück. Das Gericht wertete den Urlaub als „mangelhaft“. Zwar könne ein Reiseveranstalter nicht garantieren, dass jederzeit für jeden Gast eine freie Liege verfügbar sei. Er müsse aber sicherstellen, dass es eine Organisation gebe, die ein „angemessenes Verhältnis“ zwischen Gästen und Sonnenliegen ermögliche.