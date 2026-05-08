China verurteilt zwei Ex-Militärchefs zum Tode

Gleich zwei frühere Verteidigungsminister wurden wegen Korruption zum Tode verurteilt. Die Strafen gegen Li Shangfu und seinen Vorgänger Wei Fenghe sollen nach zwei Jahren allerdings in lebenslange Haft umgewandelt werden. Der Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf die tiefen Probleme innerhalb von Chinas mächtiger Volksbefreiungsarmee.