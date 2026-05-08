Leichter Rückgang bei Firmenpleiten in Österreich

Die Zahl der Unternehmenspleiten ist im ersten Quartal des Jahres leicht gesunken. Laut vorläufigen Daten der Statistik Austria meldeten 1.741 Unternehmen Insolvenz an, das waren um rund zwei Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig gingen aber auch die Registrierungen zurück, diese sanken im Vergleich zum Vorjahr um etwa sieben Prozent auf 18.021 Unternehmen.